Rapine ai danni di minorenni da una parte di una baby gang cinque arresti a Pisa

Pisa – Rapine ai danni di minorenni da una parte di una baby gang, cinque arresti a Pisa. I carabinieri della compagnia di Pisa hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di cinque minorenni (di cui una in carcere e quattro di permanenza in casa) residenti tra le province di Pisa e Livorno, indiziati di aver partecipato, dall’inizio del mese di gennaio del corrente anno, alla commissione di numerose Rapine (consumate e tentate) nei confronti di coetanei nel centro cittadino di Pisa.Le indagini, condotte dalla Sezione operativa del Norm della compagnia dei carabinieri di Pisa, hanno preso avvio da un primo evento nella notte di Capodanno e sono proseguite a seguito di altri nove episodi – in tutto sono otto le Rapine consumate (quattro a gennaio e due a febbraio) e due quelle tentate (a gennaio e febbraio) – raccogliendo, man mano, le varie testimonianze delle vittime, che hanno fornito un determinante contributo al buon esito delle stesse, ma anche i timori dei rispettivi genitori, che hanno sollecitato un tempestivo intervento, temendo per l’incolumita? dei propri figli. Corrieretoscano.it - Rapine ai danni di minorenni da una parte di una baby gang, cinque arresti a Pisa Leggi su Corrieretoscano.it aidida unadi una. I carabinieri della compagnia dihanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di(di cui una in carcere e quattro di permanenza in casa) residenti tra le province die Livorno, indiziati di avercipato, dall’inizio del mese di gennaio del corrente anno, alla commissione di numerose(consumate e tentate) nei confronti di coetanei nel centro cittadino di.Le indagini, condotte dalla Sezione operativa del Norm della compagnia dei carabinieri di, hanno preso avvio da un primo evento nella notte di Capodanno e sono proseguite a seguito di altri nove episodi – in tutto sono otto leconsumate (quattro a gennaio e due a febbraio) e due quelle tentate (a gennaio e febbraio) – raccogliendo, man mano, le varie testimonianze delle vittime, che hanno fornito un determinante contributo al buon esito delle stesse, ma anche i timori dei rispettivi genitori, che hanno sollecitato un tempestivo intervento, temendo per l’incolumita? dei propri figli.

Potrebbe interessarti anche:

Minacce con un coltello, aggressioni e rapine ai danni di due minorenni coetanei: arrestato 17enne

Nella giornata del 15 febbraio, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni ...

Rapine violente nel Cuneese, misure cautelari per tre minorenni

Vittime erano per lo più studenti quindicenni, talvolta frequentanti gli stessi istituti scolastici dei minori indagati, che venivano malmenati e derubati

Rapine in metro e in strada, maxi blitz a Milano: 50 persone coinvolte, diciotto sono minorenni. I video

Sono cinquanta le persone coinvolte nell’operazione della Squadra Mobile della Questura di Milano per una serie di rapine per strada, nelle stazioni della metro e a bordo di altri mezzi pubblici. ...

Padova, due minori arrestati per rapine e violenze. Minorenne arrestata dalla polizia per una rapina ai danni di un anziano commerciante. Minacce con un coltello, aggressioni e rapine ai danni di due minorenni coetanei: arrestato 17enne. Aggressione all'inviato di Striscia, rapine a Padova e Jesolo: due minori in carcere. Forlì, violenta rapina in centro ai danni di due minorenni. Tre rapine ai danni di minorenni, condannato un 27enne. Ne parlano su altre fonti

Riporta lecceprima.it: Rapine a mano armata, inflitte quattro condanne per 19 anni e mezzo di reclusione - Emessa oggi la sentenza nei riguardi dei quattro uomini accusati di una serie di azioni violente avvenute tra il 2022 e il 2023, a Lecce, Pisignano (frazione di Vernole) e a Brindisi ...

Come scrive gaeta.it: Tre minorenni arrestati a Padova per tentata rapina ai danni di un rider - Tre adolescenti arrestati a Padova per tentata rapina ai danni di un rider. L'episodio evidenzia l'aumento della criminalità giovanile e solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e le misure preven ...

Secondo ilfattoquotidiano.it: Rapine in metro e in strada, maxi blitz a Milano: 50 persone coinvolte, diciotto sono minorenni. I video - Agli arrestati è contestata l'associazione per delinquere, la ricettazione e il riciclaggio. I video raccolti nelle indagini ...