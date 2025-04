Bucine fiamme di notte in un appartamento 64enne gravemente ustionato

Bucine: fiamme di notte in un appartamento. 64enne gravemente ustionato All'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, l'unico occupante la casa, un uomo di 64 anni, era già stato portato fuori dall'abitazione da un vigile del fuoco libero dal servizio e da altre persone presenti in zona e assistito dai sanitari

Bucine: vigili del fuoco spengono incendio di un appartamento dichiarato poi inagibile. Un 64enne, rimasto gravemente ustionato, è stato portato a Pisa. Ambra: prende fuoco il divano dove dormiva. Grave un 64enne. Il divano va in fiamme: gravissimo un 64enne ustionato portato a Cisanello. Incendio mentre dorme sul divano, è gravissimo. Casa divorata dalle fiamme all'alba. Incendio in un appartamento, grave un 64enne ustionato.

