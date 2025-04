Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia 2025 i risultati dello spoglio in aggiornamento

2025, alle ore 22 si sono chiusi i seggi nei quattro comuni del Friuli Venezia Giulia interessati dalle Elezioni comunali. A Nimis vince Fabrizio Matiuzza (civico) con il 63% contro Sergio Bonfini (36%), mentre a Monfalcone il candidato del centrodestra Luca Fasan è arrivato primo con il 70%. In totale l'affluenza è stata del 70%. Leggi su Fanpage.it Ieri, lunedì 14 aprile, alle ore 22 si sono chiusi i seggi nei quattro comuni delinteressati dalle. A Nimis vince Fabrizio Matiuzza (civico) con il 63% contro Sergio Bonfini (36%), mentre a Monfalcone il candidato del centrodestra Luca Fasan è arrivato primo con il 70%. In totale l'affluenza è stata del 70%.

