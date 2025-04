Idrogeno verde altri 400 milioni dall’Europa per nuovi progetti

milioni di euro a sostegno della produzione di Idrogeno verde in Spagna. Il finanziamento, annunciato rientra nella strategia della Hydrogen Bank europea, lo strumento creato per guidare la transizione energetica e ridurre la dipendenza dal gas russo.L’obiettivo dell’investimento è di costruire nuovi impianti di elettrolisi e produrre fino a 221.000 tonnellate di Idrogeno rinnovabile, evitando allo stesso tempo l’emissione di circa un milione di tonnellate di CO?. I fondi, come da norma, saranno assegnati tramite aste pubbliche a imprese del settore energetico, nell’ambito del piano REPowerEU e del Clean Industrial Deal.L’Ue sostiene il progetto spagnoloCon questo nuovo piano, la Spagna si avvicina all’obiettivo nazionale di 12 gigawatt di elettrolizzatori installati entro il 2030. Quifinanza.it - Idrogeno verde, altri 400 milioni dall’Europa per nuovi progetti Leggi su Quifinanza.it L’Unione Europea ha approvato un nuovo piano da 400di euro a sostegno della produzione diin Spagna. Il finanziamento, annunciato rientra nella strategia della Hydrogen Bank europea, lo strumento creato per guidare la transizione energetica e ridurre la dipendenza dal gas russo.L’obiettivo dell’investimento è di costruireimpianti di elettrolisi e produrre fino a 221.000 tonnellate dirinnovabile, evitando allo stesso tempo l’emissione di circa un milione di tonnellate di CO?. I fondi, come da norma, saranno assegnati tramite aste pubbliche a imprese del settore energetico, nell’ambito del piano REPowerEU e del Clean Industrial Deal.L’Ue sostiene il progetto spagnoloCon questo nuovo piano, la Spagna si avvicina all’obiettivo nazionale di 12 gigawatt di elettrolizzatori installati entro il 2030.

