Lapresse.it - Carceri, “stanze del sesso invece che dell’affettività”: la denuncia dell’Osapp

L’Osapp contro l’interpretazione data dal Dap alla sentenza della Corte Costituzionale, che aveva riconosciuto un diritto all’affettività in carcere. Leo Beneduci, Segretario Generale, commenta l’attuazione della sentenza n. 10/2024 sull’affettività in carcere: “Mentre nelle sezioni AS (ad Alta Sicurezza) si ampliano le proteste dei detenuti sulle improvvisate chiusure delle celle, nel contempo si spalancano le porte delle cosiddette ‘’ che di amore non hanno nulla. È un’interpretazione offensiva della sentenza costituzionale, ridotta a mera licenza per rapporti sessuali senza alcun supporto sanitario e trattamentale che giustifichi la finalità rieducativa e che già dal prossimo 18 aprile potrebbe avere concreta attuazione in alcune sedi quale quella di Terni”.