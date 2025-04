Tre operazioni in un colpo solo a 84 anni si riprende e torna anche a fare volontariato

tornata a svolgere anche l’attività di volontariato la donna di 84 anni che è stata sottoposta ad un triplice intervento chirurgico oncologico all'ospedale Santo Stefano di Prato. I direttori della struttura complessa di Chirurgia Generale, dottor Stefano Cantafio, di Chirurgia Senologica, dottor dottor Luis J. Sanchez e di Ostetricia e Ginecologia, dottoressa Elisa Scatena, che hanno eseguito l'intervento insieme ai loro team, con il supporto fondamentale del personale infermieristico (diretto dalla dottoressa Monica Chiti) e dell’équipe anestesiologica (diretta dal dottor Vittorio Pavoni) lo hanno appreso direttamente dalla figlia della paziente: "mia madre sta bene, ed ha ripreso tutte le sue normali attività". Il triplice intervento chirurgico, nella stessa seduta operatoria, (coordinata dalla dottoressa Donatella Granci), hanno spiegato i dottori Cantafio, Sanchez e Scatena, ha interessato la mastectomia con asportazione dei linfonodi ascellari, l’emicolectomia destra e l’isteroannessiectomia: totalmente eseguito con tecniche laparoscopiche e con l’intento curativo radicale. Lanazione.it - Tre operazioni in un colpo solo, a 84 anni si riprende e torna anche a fare volontariato Leggi su Lanazione.it Prato, 15 aprile 2025 – E'ta a svolgerel’attività dila donna di 84che è stata sottoposta ad un triplice intervento chirurgico oncologico all'ospedale Santo Stefano di Prato. I direttori della struttura complessa di Chirurgia Generale, dottor Stefano Cantafio, di Chirurgia Senologica, dottor dottor Luis J. Sz e di Ostetricia e Ginecologia, dottoressa Elisa Scatena, che hanno eseguito l'intervento insieme ai loro team, con il supporto fondamentale del personale infermieristico (diretto dalla dottoressa Monica Chiti) e dell’équipe anestesiologica (diretta dal dottor Vittorio Pavoni) lo hanno appreso direttamente dalla figlia della paziente: "mia madre sta bene, ed ha ripreso tutte le sue normali attività". Il triplice intervento chirurgico, nella stessa seduta operatoria, (coordinata dalla dottoressa Donatella Granci), hanno spiegato i dottori Cantafio, Sz e Scatena, ha interessato la mastectomia con asportazione dei linfonodi ascellari, l’emicolectomia destra e l’isteroannessiectomia: totalmente eseguito con tecniche laparoscopiche e con l’intento curativo radicale.

Tre operazioni in un colpo solo, a 84 anni si riprende e torna anche a fare volontariato.

