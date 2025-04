L’eroe della Real Madrid Champions League sicura di

L’eroe dell’ultimo atto di fuga della Champions League del Real Madrid è sicuro che gli uomini di Carlo Ancelotti possono ripetere l’impresa contro l’Arsenal domani sera.Madrid stava uscendo dalla competizione contro il Bayern Monaco nelle semifinali della scorsa stagione quando si trascinava per 1-0 al Santiago Bernabeu con due minuti di tempo normale.Ma il sostituto Joselu, lanciato da Ancelotti 10 minuti prima, ha afferrato un pareggio dopo che Manuel Neuer aveva fatto un casino del tiro di Vinicius Jr e poi, in un infortunio, segnato di nuovo deviando la Croce di Antonio Rudiger.Madrid ha continuato a vincere la loro 15a corona della Coppa europea/Champions League facilitando il Borussia Dortmund a Wembley. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-15 12:09:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:dell’ultimo atto di fugadelè sicuro che gli uomini di Carlo Ancelotti possono ripetere l’impresa contro l’Arsenal domani sera.stava uscendo dalla competizione contro il Bayern Monaco nelle semifinaliscorsa stagione quando si trascinava per 1-0 al Santiago Bernabeu con due minuti di tempo normale.Ma il sostituto Joselu, lanciato da Ancelotti 10 minuti prima, ha afferrato un pareggio dopo che Manuel Neuer aveva fatto un casino del tiro di Vinicius Jr e poi, in un infortunio, segnato di nuovo deviando la Croce di Antonio Rudiger.ha continuato a vincere la loro 15a coronaCoppa europea/facilitando il Borussia Dortmund a Wembley.

