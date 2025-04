Ordine dei farmacisti riunito il Consiglio direttivo Marcello Delfino nuovo presidente

Consiglio direttivo dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Ferrara, riunitosi lunedì 14 a seguito delle dimissioni presentate di Livio Luciani, ha eletto come nuovo presidente Marcello Delfino. Claudia Boari è stata eletta, invece, come vicepresidente.

