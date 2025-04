Zelensky licenzia Artyukh dopo il devastante raid russo a Sumy

Zelensky ha licenziato Volodymyr Artyukh, capo dell'amministrazione statale regionale di Sumy, colpita domenica da un pesante raid russo che ha ucciso 35 persone e ne ha ferite altre centinaia. Lo riportano i media ucraini. Il sindaco della città di Konotop Artem Semenikhin, ha affermato che il raid russo è stato conseguenza "non solo della sete di sangue russa ma anche della negligenza di funzionari ucraini". Secondo lui, i russi hanno colto l'occasione per colpire un obiettivo militare perché in uno degli edifici presi di mira Artyukh ha tenuto una cerimonia di consegna di medaglie ai soldati della 117ma Brigata. Quotidiano.net - Zelensky licenzia Artyukh dopo il devastante raid russo a Sumy Leggi su Quotidiano.net Volodymyrhato Volodymyr, capo dell'amministrazione statale regionale di, colpita domenica da un pesanteche ha ucciso 35 persone e ne ha ferite altre centinaia. Lo riportano i media ucraini. Il sindaco della città di Konotop Artem Semenikhin, ha affermato che ilè stato conseguenza "non solo della sete di sangue russa ma anche della negligenza di funzionari ucraini". Secondo lui, i russi hanno colto l'occasione per colpire un obiettivo militare perché in uno degli edifici presi di miraha tenuto una cerimonia di consegna di medaglie ai soldati della 117ma Brigata.

