Operazione vendetta omicidio in un attacco terroristico

al cinema con Rami Malek, Laurence Fishburne e Rachel Brosnahan. Regia di James Hawes. Produzione USA 2025. Durata: 2 ore LA TRAMA Una giovane americana mentre è in viaggio di lavoro a Londra viene uccisa in un. Il marito, un decodificatore della CIA chiede ai suoi capi di identificare gli assassini e di punirli. Li identificano ma non li puniscono( i capi giocano sporco). Il vedovo decide di perseguire da solo la sua. Come uomo d'azione fa pena, ma come super esperto di computer è un genio (capace di predisporre esplosivi e farli deflagrare a distanza). Farà la sua. PERCHE' VEDERLO perchè è un action movie come non si vedeva da tempo. E difatti è riuscito a superare il muro che impediva da anni ai film di sparatorie e inseguimenti di arrivare alle prime visioni senza essere infilati nel budello di Netflix.