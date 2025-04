Centrale nucleare a Milano il sindaco Sala vuole parlarne con il ministro Salvini

Milano, 15 aprile 2025 – Una Centrale nucleare a Milano? L’ipotesi è stata vagheggiata dal ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, che ha fatto della battaglia per il ritorno all’impiego dell’energia nucleare uno degli argomenti di punta della sua piattaforma politica. E, subito, alla proposta si è accodato il governatore Attilio Fontana, che ha garantito come la Lombardia sia “pronta” a sperimentare l’impiego dell’energia nucleare, pur senza piazzare sulla cartina nessuna – per il momento immaginaria – bandierina in corrispondenza di una località in cui ospitare un impianto di produzione. Oggi, martedì 15 aprile, sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, tirato indirettamente in ballo, visto che il ministro (e leader della Lega) ha indicato nel capoluogo di regione la città adatta per una futura prima Centrale del “nuovo” nucleare in Italia. Ilgiorno.it - Centrale nucleare a Milano: il sindaco Sala vuole parlarne con il ministro Salvini Leggi su Ilgiorno.it , 15 aprile 2025 – Una? L’ipotesi è stata vagheggiata dalper le Infrastrutture Matteo, che ha fatto della battaglia per il ritorno all’impiego dell’energiauno degli argomenti di punta della sua piattaforma politica. E, subito, alla proposta si è accodato il governatore Attilio Fontana, che ha garantito come la Lombardia sia “pronta” a sperimentare l’impiego dell’energia, pur senza piazzare sulla cartina nessuna – per il momento immaginaria – bandierina in corrispondenza di una località in cui ospitare un impianto di produzione. Oggi, martedì 15 aprile, sulla questione è intervenuto anche ildiGiuseppe, tirato indirettamente in ballo, visto che il(e leader della Lega) ha indicato nel capoluogo di regione la città adatta per una futura primadel “nuovo”in Italia.

