Pretende lo sconto poi spara al cassiere insieme al fratello arrestati

arrestati dai carabinieri a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Entrambi sono accusati di tentato omicidio aggravato dai futili. Salernotoday.it - Pretende lo sconto, poi spara al cassiere insieme al fratello: arrestati Leggi su Salernotoday.it Due fratelli di Pontecagnano Faiano, Fabio e Massimiliano Damiani, sono statidai carabinieri a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Entrambi sono accusati di tentato omicidio aggravato dai futili.

Secondo ansa.it: Non gli fa lo sconto, tentano di uccidere cassiere discoteca - Hanno tentato di uccidere un addetto alla cassa di una nota discoteca di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, perchè si era rifiutato di applicargli uno sconto sulle consumazioni alcoliche. ( ...