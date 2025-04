Il regista di Mamma ho perso l’aereo ha paura di Donald Trump Vorrei tagliare il suo cameo ma temo di essere deportato

regista Chris Columbus vorrebbe tanto rimuovere Donald Trump dal film Mamma, ho perso l’aereo 2, ma teme che facendolo il presidente americano potrebbe espellerlo dagli Stati Uniti. Lo ha raccontato lo stesso Columbus, che in un’intervista al San Francisco Chronicle è tornato a parlare del cameo di Trump nel celebre film che vede protagonista Macaulay Culkin: «È diventata una maledizione. È un peso per me, Vorrei solo che non ci fosse più», ha detto il regista italo-americano a proposito della comparsa di Trump nel film del 1992.Le polemiche sul cameo di TrumpLa controversia sul cameo di Trump in Mamma, ho perso l’aereo comincia nel 2020, verso la fine della sua prima presidenza. In un’intervista, Chris Columbus svela come il futuro presidente americano – all’epoca un semplice imprenditore immobiliare – fosse finito nel film. Leggi su Open.online IlChris Columbus vorrebbe tanto rimuoveredal film, ho2, ma teme che facendolo il presidente americano potrebbe espellerlo dagli Stati Uniti. Lo ha raccontato lo stesso Columbus, che in un’intervista al San Francisco Chronicle è tornato a parlare deldinel celebre film che vede protagonista Macaulay Culkin: «È diventata una maledizione. È un peso per me,solo che non ci fosse più», ha detto ilitalo-americano a proposito della comparsa dinel film del 1992.Le polemiche suldiLa controversia suldiin, hocomincia nel 2020, verso la fine della sua prima presidenza. In un’intervista, Chris Columbus svela come il futuro presidente americano – all’epoca un semplice imprenditore immobiliare – fosse finito nel film.

Potrebbe interessarti anche:

Esibizionista davanti ai bimbi: choc in spiaggia a Marcelli, finisce a processo. Una mamma: «Si toccava, ho portato via mia figlia»

ANCONA - «Sono andata a vedere mia figlia che si trovava nell?area giochi dello stabilimento con una sua amichetta. Sul muretto c?era un uomo, in slip, che si stava toccando...

Il famoso regista sgancia bomba: ”Io ricco? Non ho un soldo da parte e vivo così…”

Personaggi tv. ”Io ricco? Non ho un soldo da parte e vivo così…”. Il famoso regista sgancia bomba – «Abbiamo un problema molto serio, una bomba a orologeria che sta per esplodere». Chi ha un ...

"Venite, ho ucciso la mia mamma". La strangola a 93 anni con il foulard

Un foulard. Le mani della figlia che lo stringono attorno al collo della mamma. Che dorme. È l’alba di ieri mattina, a San Giovanni: Giuseppina Martin, 66 anni, ha appena ammazzato la madre Mirella ...

Il regista di "Mamma, ho perso l'aereo" ha paura di Donald Trump: «Vorrei tagliare il suo cameo ma temo di essere deportato. Mamma ho perso l'aereo: il regista svela il lavoro dei genitori di Kevin. Mamma ho perso l’aereo: dopo più di trent'anni, il regista ha risposto al più grande mistero sul film!. Mamma, ho perso l'aereo: Chris Columbus svela il lavoro dei genitori di Kevin. Mamma, ho perso l'aereo: la reunion con Chris Columbus:"Dove sono Harry e Marv?". La storia segreta della casa della famiglia McCallister in Mamma ho perso l’aereo. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Mamma ho perso l'aereo: per il regista di Nosferatu è "un capolavoro" - Il regista ha condiviso i suoi pensieri sull'iconico film del 1990 Mamma, ho perso l'aereo. Il film è stato diretto da Chris Columbus, che è stato anche produttore del nuovo film di Eggers ...

cinema.everyeye.it comunica: Mamma, ho perso l'aereo - Chris Columbus ha pubblicato sui social una foto in compagnia delle star di Mamma, ho perso l'aereo, Macaulay Culkin e Catherine O'Hara. Il regista era presente ad un evento pubblico e ne ha ...

notizie.com riferisce: Ricordate Kevin di Mamma ho perso l’aereo? Ieri protagonista ai Premi Oscar, ma non è lui - Ricordate Kevin di Mamma ho perso l’aereo? Ieri protagonista ai Premi Oscar ... Da quel momento inizia una carriera piena di colpi di scena e che lo vede pronto a lavorare con grandi registi. Il ruolo ...