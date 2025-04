Roma pedone travolto da un’auto muore 47enne

Roma, 15 aprile 2025 – Un uomo è morto a Roma sulla via Trionfale travolto da un’auto. Il fatto è accaduto intorno alle 4.30 di questa mattina: gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti dopo che una Lancia Y, guidata da un 19enne italiano, ha travolto e ucciso un peruviano di 47 anni. Il giovane è stato accompagnato presso l’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sono in corso da parte della Polizia Locale le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (Fonte: Adnkronos) Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025 – Un uomo è morto asulla via Trionfaleda. Il fatto è accaduto intorno alle 4.30 di questa mattina: gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale diCapitale sono intervenuti dopo che una Lancia Y, guidata da un 19enne italiano, hae ucciso un peruviano di 47 anni. Il giovane è stato accompagnato presso l’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sono in corso da parte della Polizia Locale le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (Fonte: Adnkronos)

Potrebbe interessarti anche:

Incidente mortale a Roma: pedone travolto da un’auto sulla via Trionfale. È deceduto sul colpo

Roma, 15 aprile 2025 – Pedone investito e ucciso ne cuore della notte in via Trionfale a Roma. L’uomo, un 47enne di origine peruviana, è stato falciato da una Lancia Y, alla guida c’era un 19enne ...

Pedone travolto da un’auto. Grave un uomo di 60 anni

Un uomo sessantenne è rimasto seriamente ferito l’altra sera verso le 20 in un incidente stradale accaduto all’incrocio tra via della Costituzione e via Veneto, all’ingresso del centro storico di ...

Pedone investito da un ciclista "pirata": ferita la mamma del cantante Mimmo Bucci morto travolto da una moto 15 anni fa

Sabato mattina, qualche minuto dopo le 11, Francesca Lozito Bucci, madre di Mimmo Bucci (il cantante barese travolto e ucciso sul lungomare 18 anni fa), mentre attraversava la strada viene ...

Viale Palmiro Togliatti, pedone con il cane travolto e ucciso da un'auto pirata senza assicurazione. È Giuseppe Letizia il pedone travolto e ucciso da un’auto pirata sulla Palmiro Togliatti. Incidente sulla Laurentina, un 72enne al volante di un'auto ha investito e ucciso una 19enne. Ceccano – Pedone investito da auto pirata: è grave. Trasferito a Roma. Auto contro pedoni a Roma: 65enne muore travolto davanti a moglie e figlia, un'altra persona in codice rosso. Pedone investito a Ostia: caccia al pirata della strada. Il ferito elitrasportato in ospedale. Ne parlano su altre fonti