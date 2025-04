Acconti Irpef gonfiati in arrivo il decreto salva 730 correzioni entro il 30 aprile

decreto correttivo salva Irpef, per porre rimedio al pasticcio Irpef che rischiava di far pagare Acconti gonfiati a milioni di contribuenti nel 2025. Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva ufficialmente riconosciuto il problema il 25 marzo scorso, dopo le segnalazioni partite dalla Cgil e dai Centri di assistenza fiscale: nella predisposizione dei modelli per la dichiarazione dei redditi 2024, si è fatto riferimento all’imposta calcolata secondo il vecchio schema a quattro aliquote, ignorando la nuova struttura a tre scaglioni prevista dalla riforma fiscale varata con il decreto attuativo del 2023.Una svista tecnica e una norma scritta male che, senza interventi correttivi, avrebbe comportato il calcolo di Acconti Irpef per il 2025 più alti del dovuto, generando un debito fittizio per chi ha già versato quanto richiesto con ritenuta d’acconto. Leggioggi.it - Acconti Irpef gonfiati, in arrivo il decreto salva 730: correzioni entro il 30 aprile Leggi su Leggioggi.it È atteso proprio a cavallo della settimana di Pasqua ilcorrettivo, per porre rimedio al pasticcioche rischiava di far pagarea milioni di contribuenti nel 2025. Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva ufficialmente riconosciuto il problema il 25 marzo scorso, dopo le segnalazioni partite dalla Cgil e dai Centri di assistenza fiscale: nella predisposizione dei modelli per la dichiarazione dei redditi 2024, si è fatto riferimento all’imposta calcolata secondo il vecchio schema a quattro aliquote, ignorando la nuova struttura a tre scaglioni prevista dalla riforma fiscale varata con ilattuativo del 2023.Una svista tecnica e una norma scritta male che, senza interventi correttivi, avrebbe comportato il calcolo diper il 2025 più alti del dovuto, generando un debito fittizio per chi ha già versato quanto richiesto con ritenuta d’acconto.

