Ustionato gravemente per il rogo del divano dove si era addormentato

Ustionato gravemente in un appartamento di Ambra, nel Comune di Bucine, in provincia di Arezzo. Un incendio ha interessato il primo piano di un edificio di tre piani. All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi, l'unico occupante la casa, un uomo di 64 anni era già stato portato fuori dall'abitazione da un vigile del fuoco libero dal servizio e da altre persone presenti in zona e assistito dai sanitari.Rimasto gravemente Ustionato è stato portato successivamente al centro grandi ustionati di Pisa con l'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, arrivata sul posto assieme all'auto medica del Valdarno e all'ambulanza della Misericordia di Montevarchi.I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l'incendio che si era sviluppato dal divano dove la persona dormiva e hanno messo in sicurezza la zona.

