Duplice omicidio al Pigneto il killer ha aspettato la coppia davanti casa Dietro omicidio la guerra delle grucce

davanti al portone di casa. Poi li ha uccisi con freddezza, una vera e propria esecuzione. Due colpi alla testa insieme ad altri quattro spari esplosi con una pistola calibro 9. C'è l'ombra della criminalità organizzata cinese Dietro il Duplice omicidio avvenuto a Roma lunedì notte.

