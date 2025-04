Lazio Lotito Derby dominato meritavamo di vincere Scontri tra tifosi La mia opinione è questa

Lotito, presidente della Lazio, sul momento del club biancoceleste dopo il pareggio nel Derby. Tutti i dettagli Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al centro sportivo di Formello del momento del club biancoceleste. Derby – «Potete immaginare quale possa essere l’attesa, è un momento importante dove si gioca gran parte della stagione. Non si . Calcionews24.com - Lazio, Lotito: «Derby dominato, meritavamo di vincere! Scontri tra tifosi? La mia opinione è questa» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Claudio, presidente della, sul momento del club biancoceleste dopo il pareggio nel. Tutti i dettagli Claudio, presidente della, ha parlato al centro sportivo di Formello del momento del club biancoceleste.– «Potete immaginare quale possa essere l’attesa, è un momento importante dove si gioca gran parte della stagione. Non si .

Potrebbe interessarti anche:

Lazio, Bernabé e l’appello a Lotito: “Fai volare Olimpia nel derby e lascerò Formello”

(Adnkronos) – "Buongiorno Claudio. Anche se, viste le ultime settimane, non sarà il momento migliore per sentire la mia voce, verso il derby mi trovo a doverti dire questo. Sai che il rendimento ...

Lazio, Bernabé e l’appello a Lotito: “Fai volare Olimpia nel derby e lascerò Formello”

(Adnkronos) – “Buongiorno Claudio. Anche se, viste le ultime settimane, non sarà il momento migliore per sentire la mia voce, verso il derby mi trovo a doverti dire questo. Sai che il rendimento ...

L’ex falconiere della Lazio a Lotito: “Facciamo volare Olympia nel derby e lascerò Formello”

L'ex falconiere della Lazio, Juan Bernabé, manda un video messaggio a Claudio Lotito. È un appello affinché acconsenta a far volare un'ultima volta l'aquila Olympia prima del derby con la Roma: ...

Lotito e il commento dopo Lazio-Roma: "Derby dominato, non è stato premiato il merito”. Lotito: "Col Bodo ci giochiamo gran parte della stagione, nel derby abbiamo dominato". Lotito: “Abbiamo dominato il derby. Scontri? Quelli sono delinquenti; e sul Flaminio…”. Lotito: "Abbiamo dominato il derby e non siamo stati premiati". Lazio, Lotito: "Il calcio non può essere ostaggio di nessuno. Vanno messi in galera i responsabili". Europa League: Lotito'con Bodo ci giochiamo gran parte stagione'. Ne parlano su altre fonti

Scrive calciomercato.com: Lazio, Lotito: "Col Bodo ci giochiamo la stagione. Violenze al derby? bisogna dividere i tifosi dai delinquenti" - La gara più importante della stagione. Così ha definito la partita contro il Bodo/Glimt il presidente della Lazio, Claudio Lotito. A margine della conferenza.

sport.sky.it comunica: Lazio, Lotito: "Con il Bodo ci giochiamo gran parte della stagione. Sul derby..." - Leggi su Sky Sport l'articolo Lazio, Lotito: 'Con il Bodo ci giochiamo gran parte della stagione. Sul derby...' ...

Si apprende da msn.com: Claudio Lotito: Lazio pronta a ribaltare il risultato in Europa League - "Potete immaginare quale sia l'attesa, per noi è un momento importante in cui ci giochiamo gran parte della stagione. Avete visto cosa può succedere in un campo sintetico, con la neve; purtroppo la La ...