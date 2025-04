La sentenza sul caso Muscatelli Fu diffamazione

Muscatelli per diffamazione a mezzo stampa causata dalla pubblicazione dell'articolo del 7.7.2014 sul sito www.iltempo.it dal titolo «Finisce nei guai il carabiniere che accusava i colleghi innocenti», ritenendo che: «non risponde invece al vero che fosse intervenuta una pronuncia giudiziale di assoluzione in favore del soggetto accusato dal Muscatelli. La rappresentazione in chiave falsata di tale circostanza era idonea a ingenerare nel lettore il convincimento della colpevolezza di Muscatelli», con conseguente pronunciamento del seguente dispositivo: «1) Condanna Valeria Di Corrado a rifondere i danni cagionati, liquidati in ragione di € 25.000,00, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo. Iltempo.it - La sentenza sul caso Muscatelli. Fu «diffamazione» Leggi su Iltempo.it ll 31.10.2018 il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. RG n. 10680/2018 introdotto dal Magg. Fabiopera mezzo stampa causata dalla pubblicazione dell'articolo del 7.7.2014 sul sito www.iltempo.it dal titolo «Finisce nei guai il carabiniere che accusava i colleghi innocenti», ritenendo che: «non risponde invece al vero che fosse intervenuta una pronuncia giudiziale di assoluzione in favore del soggetto accusato dal. La rappresentazione in chiave falsata di tale circostanza era idonea a ingenerare nel lettore il convincimento della colpevolezza di», con conseguente pronunciamento del seguente dispositivo: «1) Condanna Valeria Di Corrado a rifondere i danni cagionati, liquidati in ragione di € 25.000,00, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo.

