Cade un albero e poi intonaco da un palazzo doppia chiusura strade

doppia chiusura di strade in mattinata a Genova, a Voltri e a Sestri Ponente, per altrettanti disagi che hanno richiesto l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco.A Sestri è stata chiusa alle 11,30 via Menotti nel tratto compreso tra via Travi e vico Erminio, a causa. Genovatoday.it - Cade un albero e poi l'intonaco da un palazzo: doppia chiusura strade Leggi su Genovatoday.it diin mattinata a Genova, a Voltri e a Sestri Ponente, per altrettanti disagi che hanno richiesto l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco.A Sestri è stata chiusa alle 11,30 via Menotti nel tratto compreso tra via Travi e vico Erminio, a causa.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo a Livorno, a Cecina cade un albero in strada

Maltempo a Livorno dove i Vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina per far fronte ai danni provocati dalla forte pioggia. A Cecina le squadre sono impegnate da ore nel taglio, nella ...

Cortina, cade sugli sci e finisce contro un albero: muore a 14 anni

Il ragazzino inglese ha perso la vita sulla pista Lagazuoi-Col Gallina. Le condoglianze del sindaco Lorenzi: “Tragedia immane per la famiglia” Un ragazzino inglese di 14 anni è morto oggi, 22 ...

Tragedia a Quercianella, cade mentre taglia un albero e muore

Tragedia intorno alle 10.50 di oggi, domenica 23 febbraio, in un terreno di via Puccini a Quercianella, dove un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere caduto da un albero. Secondo quanto emerso ...

Cade un albero e poi l'intonaco da un palazzo: doppia chiusura strade e intervento dei vigili del fuoco. Intonaco cade da un palazzo di piazza De Ferrari, intervengono i vigili del fuoco - VIDEO e FOTO. Vento a Milano, si stacca un pezzo di facciata da un palazzo in via Vigevano. Mezzi deviati. Forte vento a Palermo: alberi e cartelloni caduti, tetti scoperchiati. Salerno, crolla il cornicione in via Mercanti: allestito sottopasso per turisti e residenti. Caduta alberi sulle alture di Genova. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ligurianotizie.it: De Ferrari, cade intonaco da palazzo: l’intervento dei VVF - Questo pomeriggio, una parte di intonaco di un palazzo che affaccia su piazza De Ferrari a Genova, si è staccato cadendo lungo la carreggiata.

Riporta ligurianotizie.it: De Ferrari, cade intonato da palazzo, l’intervento dei VVF - Questo pomeriggio, una parte di intonaco di un palazzo che affaccia su piazza De Ferrari a Genova, si è staccato cadendo lungo la carreggiata.