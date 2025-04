Armi e munizioni nascoste nel freezer tra la selvaggina arrestato cacciatore a Cinquefrondi

munizioni nascoste all'interno di un pozzetto freezer. Questa la scoperta fatta dai carabinieri che, a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, hanno arrestato un 55enne, incensurato.L’operazione è scattata durante un regolare. Reggiotoday.it - Armi e munizioni nascoste nel freezer tra la selvaggina: arrestato cacciatore a Cinquefrondi Leggi su Reggiotoday.it Una pistola Beretta con matricola abrasa e numeroseall'interno di un pozzetto. Questa la scoperta fatta dai carabinieri che, a, in provincia di Reggio Calabria, hannoun 55enne, incensurato.L’operazione è scattata durante un regolare.

