Il nuovo presidio della Polizia locale di piazza Ugo Bassi pronto per estate Andreani Una rinascita

È pronto per questa estate il casottino della Polizia locale di piazza Ugo Bassi. La struttura, già di proprietà del Comune, subirà nelle prossime settimane una piccola ristrutturazione al fine di renderla idonea all'utilizzo. Costo complessivo 21mila euro più iva.

