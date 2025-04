Usa e Russia contatti in corso per cessate il fuoco in Ucraina dice Peskov

Russia continuano i contatti attraverso diversi canali per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, ma "la materia è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "I Paesi europei continuano a lavorare in nome della guerra e dichiarano in ogni modo la loro intenzione di continuare a sostenere l'Ucraina e il regime di Kiev nel suo desiderio di continuare la guerra", ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Quotidiano.net - Usa e Russia: contatti in corso per cessate il fuoco in Ucraina, dice Peskov Leggi su Quotidiano.net Gli Usa e lacontinuano iattraverso diversi canali per arrivare a unilin, ma "la materia è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry. "I Paesi europei continuano a lavorare in nome della guerra e dichiarano in ogni modo la loro intenzione di continuare a sostenere l'e il regime di Kiev nel suo desiderio di continuare la guerra", ha aggiunto, citato dall'agenzia Interfax.

