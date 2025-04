Al via il bando da 50 milioni di euro per attrarre in Italia i ricercatori a chi è rivolto e come partecipare

bando per provare ad attrarre i ricercatori che vivono all’estero, e consentire loro di proseguire in Italia i loro progetti di studio. Si è aperto oggi, alle 12, il bando – finanziato con 50 milioni di euro – per inviare le proposte progettuali di chi ha ottenuto uno Starting Grant o un Consolidator Grant Erc, i programmi finanziati dall’european Research Council, destinati a ricercatori di eccellenza di ogni età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati. L’iniziativa rivolta a chi opera in università o centri di ricerca fuori dall’Italia e vuole trasferirsi, o rientrare, nel nostro Paese per sviluppare il proprio progetto. Lo stanziamento rientra tra le prime misure previste dal Piano lanciato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per potenziare l’attrattività del sistema accademico e della ricerca Italiano. Ilfattoquotidiano.it - Al via il bando da 50 milioni di euro per attrarre in Italia i ricercatori: a chi è rivolto e come partecipare Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unper provare adche vivono all’estero, e consentire loro di proseguire ini loro progetti di studio. Si è aperto oggi, alle 12, il– finanziato con 50di– per inviare le proposte progettuali di chi ha ottenuto uno Starting Grant o un Consolidator Grant Erc, i programmi finanziati dall’pean Research Council, destinati adi eccellenza di ogni età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati. L’iniziativa rivolta a chi opera in università o centri di ricerca fuori dall’e vuole trasferirsi, o rientrare, nel nostro Paese per sviluppare il proprio progetto. Lo stanziamento rientra tra le prime misure previste dal Piano lanciato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per potenziare l’attrattività del sistema accademico e della ricercano.

Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Ricerca:al via domande per rientro cervelli, Piano da 50 milioni - Al via le domande per partecipare al bando destinato a ricercatori che operano in università o enti di ricerca esteri e interessati a tornare, o a trasferirsi, nel nostro Paese. Dalle 12. (ANSA) ...

Come scrive msn.com: Aperto dal 15/4 il bando da 50 milioni per attrarre ricercatori - Potranno partire da martedì 15 aprile le domande per partecipare al bando da 50 milioni destinato a ricercatori di università o enti di ricerca esteri e interessati a tornare, o a trasferirsi, nel nos ...

Riporta ansa.it: Bernini, bando da 50 milioni per attrarre ricercatori in Italia - Un avviso pubblico finanziato con 50 milioni di euro rivolto ai giovani vincitori dei bandi del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) attivi fuori dall'Italia perché presentino proposte: è questo il p ...