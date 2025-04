Visibilia processo rinviato a maggio Il pm dovrà riscrivere accusa

processo a carico, tra gli altri, della Ministra del Turismo Daniela Santanchè, il presidente del collegio dei giudici, Giuseppe Cernuto, ha 'bacchettato' i pm Luigi Luzi e Marina Gravina, invitandoli a definire meglio i capi d'imputazione, cioè la 'trama' dell'accusa, anche in relazione alle perdite "anno per anno". Il processo è stato aggiornato al 13 maggio perché l'avvocata Antonella Augimeri, legale dell'ex consigliere del cda di Visibilia, Massimo Cipriani, ha chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio per violazione dei diritti della difesa. I giudici si sono riservati di decidere nella prossima udienza. Eccezione preliminare L'eccezione preliminare proposta dall'avvocata Augimeri era stata già bocciata dalla gup Anna Magelli nell'udienza preliminare che ha portato al rinvio a giudizio di Santanchè e altre 14 persone, tutte accusate di aver nascosto "al pubblico le perdite" milionarie, cumulate fra 2016 e 2022, dalle società Visibilia Editore spa e Visibilia Editrice srl (che hanno patteggiato in udienza preliminare) e per gli anni 2019-2020 della Visibilia srl in liquidazione (rinviata a giudizio con intervenuta prescrizione per i bilanci precedenti) e di aver mascherato la "sistematica incapacità" di "produrre reddito" per trarre un "ingiusto profitto". Agi.it - Visibilia, processo rinviato a maggio. Il pm dovrà riscrivere l'accusa Leggi su Agi.it AGI - "Nel fascicolo del dibattimento non abbiamo trovato nulla riguardo ai corpi di reato e ai bilanci che sarebbero stati falsificati". In apertura dela carico, tra gli altri, della Ministra del Turismo Daniela Santanchè, il presidente del collegio dei giudici, Giuseppe Cernuto, ha 'bacchettato' i pm Luigi Luzi e Marina Gravina, invitandoli a definire meglio i capi d'imputazione, cioè la 'trama' dell', anche in relazione alle perdite "anno per anno". Ilè stato aggiornato al 13perché l'avvocata Antonella Augimeri, legale dell'ex consigliere del cda di, Massimo Cipriani, ha chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio per violazione dei diritti della difesa. I giudici si sono riservati di decidere nella prossima udienza. Eccezione preliminare L'eccezione preliminare proposta dall'avvocata Augimeri era stata già bocciata dalla gup Anna Magelli nell'udienza preliminare che ha portato al rinvio a giudizio di Santanchè e altre 14 persone, tuttete di aver nascosto "al pubblico le perdite" milionarie, cumulate fra 2016 e 2022, dalle societàEditore spa eEditrice srl (che hanno patteggiato in udienza preliminare) e per gli anni 2019-2020 dellasrl in liquidazione (rinviata a giudizio con intervenuta prescrizione per i bilanci precedenti) e di aver mascherato la "sistematica incapacità" di "produrre reddito" per trarre un "ingiusto profitto".

Potrebbe interessarti anche:

Il Caso Visibilia e il primo processo a Daniela Santanchè: la ministra rischia anche accuse di truffa e bancarotta per Ki Group

Il processo , che si aprirà il 20 marzo in Tribunale a Milano per la ministra Daniela Santanchè e altri 16 imputati , tra cui il compagno Dimitri Kunz e la sorella Fiorella Garnero , è il primo ...

Manca la traduzione. Rinviato il processo ad Alicia Piazza

Si sarebbe dovuto aprire ieri il nuovo processo con rito ordinario per Alicia Richter, 52 anni, modella americana e moglie di Mike Piazza, ex patron della Reggiana calcio. In campo, dall’altra ...

Genova, rinviato il processo sulla morte di Camilla Canepa, la diciottenne morta dopo il vaccino Astrazeneca

I difensori dei 5 medici imputati (quattro per omicidio colposo) hanno sollevato eccezioni sulla presunta "ritardata iscrizione" nel registro degli indagati Il giudice Carla Pastorini ha rinviato ...

Caso Visibilia, posticipata al 20 maggio l'udienza sul rinvio a giudizio della Ministra Santanchè. Processo Santanchè, udienza per truffa rinviata al 20 maggio. La pm: “C’è il rischio prescrizione”. Caso Visibilia, l'udienza sul rinvio a giudizio di Santanché per truffa rinviata al 20 maggio. Santanchè, processo per truffa all’Inps: l’udienza slitta al 20 maggio. Il Pm: rischio prescrizione. Caso Visibilia: deciso il rinvio al 20 maggio per il processo alla ministra Santanchè. Santanchè e caso Visibilia, udienza preliminare su truffa all’Inps rinviata al 20 maggio. Ne parlano su altre fonti

Scrive affaritaliani.it: Visibilia, i giudici bacchettano i pm: "Accusa da riscrivere". Udienza rinviata al 13 maggio - Processo a carico del ministro Santanchè a Milano, il presidente del collegio dei giudici rinvia la seduta e invita i pm a definire meglio i capi di imputazione ...

fanpage.it comunica: Caso Visibilia, com’è andata la prima udienza del processo alla ministra Daniela Santanché - Si è svolta oggi la prima udienza del processo sul caso Visibilia, in cui la ministra del Turismo Daniela Santanché è accusata di falso in bilancio ...

Si apprende da tg24.sky.it: Processo Santanchè-Visibilia, il Tribunale ai pm: "Da riscrivere i capi di imputazione" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Processo Santanchè-Visibilia, il Tribunale ai pm: 'Da riscrivere i capi di imputazione' ...