Nucleare Sala Centrale a Milano Utile confronto pubblico tra me e Salvini

Nucleare sarebbe Utile un confronto con Matteo Salvini, per il sindaco di Milano Beppe Sala, e in particolare sull’ipotesi di una Centrale a Milano.“Salvini tira fuori spesso la questione Nucleare, immagino che anche lui abbia approfondito la questione. Per non buttarla in caciara visto che è un argomento assolutamente delicato, sarebbe veramente Utile un conforto pubblico tra me e lui. Lo farei volentieri, ragionando tecnicamente sul senso o meno di una Centrale Nucleare a Milano. Se è disponibile io sono ampiamente disponibile”. Lo ha detto Sala a margine della presentazione della 26esima edizione della Milanesiana, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla proposta avanzata dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, di avviare i lavori per la realizzazione di una Centrale Nucleare nel capoluogo lombardo. Lapresse.it - Nucleare, Sala: “Centrale a Milano? Utile confronto pubblico tra me e Salvini” Leggi su Lapresse.it Sulsarebbeuncon Matteo, per il sindaco diBeppe, e in particolare sull’ipotesi di una.“tira fuori spesso la questione, immagino che anche lui abbia approfondito la questione. Per non buttarla in caciara visto che è un argomento assolutamente delicato, sarebbe veramenteun confortotra me e lui. Lo farei volentieri, ragionando tecnicamente sul senso o meno di una. Se è disponibile io sono ampiamente disponibile”. Lo ha dettoa margine della presentazione della 26esima edizione della Milanesiana, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla proposta avanzata dal ministro delle Infrastrutture, Matteo, di avviare i lavori per la realizzazione di unanel capoluogo lombardo.

