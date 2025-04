Bonus nuovi nati 2025 in arrivo i 1 000 euro La circolare Inps su requisiti Isee e domanda

Bonus nuovi nati 2025. L’attesa circolare Inps, per dare il via ufficiale al contributo da 1.000 euro ai neogenitori di bambine e bambini nati quest’anno, è arrivata oggi 14 aprile. Si tratta del penultimo step normativo, che consentirà presto di collegarsi al portale Inps o di andare da patronati e caf convenzionati e inoltrare l’istanza. L’ultima fase è quella del messaggio Inps che avviserà le famiglie dell’attivazione del servizio online sul portale. L’attesa ora è tutta per quest’ultimo step. Il sussidio erogato è quello introdotto dalla Legge di bilancio 2025 per sostenere tutte le coppie che danno alla luce nuovi nati. Ecco perché è stato chiamato così. Non tutti possono accedere alla misura però. Leggioggi.it - Bonus nuovi nati 2025: in arrivo i 1.000 euro. La circolare Inps su requisiti, Isee e domanda Leggi su Leggioggi.it Finalmente arrivate tutte le istruzioni sul. L’attesa, per dare il via ufficiale al contributo da 1.000ai neogenitori di bambine e bambiniquest’anno, è arrivata oggi 14 aprile. Si tratta del penultimo step normativo, che consentirà presto di collegarsi al portaleo di andare da patroe caf convenzioe inoltrare l’istanza. L’ultima fase è quella del messaggioche avviserà le famiglie dell’attivazione del servizio online sul portale. L’attesa ora è tutta per quest’ultimo step. Il sussidio erogato è quello introdotto dalla Legge di bilancioper sostenere tutte le coppie che danno alla luce. Ecco perché è stato chiamato così. Non tutti possono accedere alla misura però.

