Lopinionista.it - “Mi rituffo nella notte”, il nuovo singolo dei Tiromancino

MILANO –ritornano con il“Mi”, una canzone dal ritmo ipnotico e ammaliante che uscirà sulle piattaforme digitali e in tutte le radio da venerdì 18 aprile via EMI Records Italy / Universal Music Italia.Il testo e la musica sono di Federico Zampaglione, che ha anche prodotto il brano assieme a Leo Pari e Simone Guzzino.La canzone ha degli echi “battistiani” e il testo è velato di ironia.A proposito della genesi del brano, Federico Zampaglione ha raccontato:“Questa canzone è nata di getto in una, dopo una discussione con mia moglie. Lei mi chiese arrabbiata: “che fai senza di me?”. Io l’ho guardata.poi le ho risposto d’istinto e in modo ironico “mi”. Un quarto d’ora dopo avevo in mano la canzone!”.Federico Zampaglione è atteso live con iper una tournée estiva in cui la band celebrerà i 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, il disco che li consacrò al grande pubblico.