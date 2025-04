Ilnapolista.it - Adani: «Lukaku l’unico che poteva sviluppare il Conte-pensiero dentro il campo»

A Viva el Futbol commentano la vittoria del Napoli al Maradona contro l’Empoli 3-0. Campionato quindi decisamente ancora aperto visti i soli tre punti che separano il Napoli dall’Inter capolista. Le valutazioni di Lelesul Napoli e su:«Daha questa garanzia di professionalità, di lotta, di idee, di lasciare un segno nell’ambiente. Ci voleva e s’è visto subito. La prima sconfitta a Verona gli serve per mettere sul piatto i problemi. E parte subito, siamo a sei dalla fine, il campionato è aperto eccome».Leggi anche: L’apriscatole: arma tattica per disinnescare l’Empoli e per il finale contro le “piccole”: «Il grado di incisione in Serie A diè sempre stato incredibile»Le parole di: «Oggi è stata una prova solida, l’Empoli è partito bene, era centrato.