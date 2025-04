Monfalcone il sindaco della Lega oltre il 70 per cento La lista islamica si ferma al 3

Repubblica.it - Monfalcone, il sindaco della Lega oltre il 70 per cento. La lista islamica si ferma al 3 Leggi su Repubblica.it Luca Fasan è il nuovo primo cittadino. Italia plurale di Bou Konate, partito di donne e uomini tutti musulmani, prende 339 voti

Monfalcone, il sindaco della Lega oltre il 70 per cento

Luca Fasan è il nuovo primo cittadino. Italia plurale di Bou Konate, una lista di donne e uomini tutti musulmani, orbita attorno al tre per cento

Elezioni Monfalcone 2025, Fasan (cdx) eletto sindaco col 70,8%, Moretti (csx) al 26,2%, flop della lista islamica di Bou Konate (2,9%)

I fari erano puntati sul candidato sindaco islamico, senegalese di nascita e di religione musulmana, che si è presentato a questa tornata elettorale con una lista composta interamente da stranieri, ...

