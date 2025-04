EA FC 25 Title Update 13 Svelato Il Patch Notes Del Tredicesimo Aggiornamento

Title Update 13 di EA FC 25 è stato annunciato. La Patch in questione potrà essere scaricata a partire da mercoledi 16 Aprile per le piattaforme Playstation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Switch.L’Aggiornamento non apporta correttivi al gameplay del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Con la Patch in questione sono stati risolti alcuni problemi critici per la modalità Ultimate Team ed al compartimento audio e video.Ricordiamo che il Team 2 Immortali è disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall e delle stats ufficiali delle carte speciali della seconda squadra.Prima di lasciarvi al Patch Notes del nono Aggiornamento vi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Title Update 13 Svelato Il Patch Notes Del Tredicesimo Aggiornamento Leggi su Fifaultimateteam.it Il13 di EA FC 25 è stato annunciato. Lain questione potrà essere scaricata a partire da mercoledi 16 Aprile per le piattaforme Playstation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Switch.L’non apporta correttivi al gameplay del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Con lain questione sono stati risolti alcuni problemi critici per la modalità Ultimate Team ed al compartimento audio e video.Ricordiamo che il Team 2 Immortali è disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall e delle stats ufficiali delle carte speciali della seconda squadra.Prima di lasciarvi aldel nonovi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player.

Potrebbe interessarti anche:

EA FC 25 Evoluzione Cambio Strategico Lista Giocatori Ed Obiettivi

L’evoluzione Cambio Strategico è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti ...

Ea Sports FC 25 festeggia 16 anni di Football Ultimate Team

Siamo nel pieno delle due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Football Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FC 25, con l’introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il ...

EA FC 25 Evoluzione Immortalità Lista Giocatori Ed Obiettivi

L’evoluzione Immortalità è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti ...

EA Sports FC 25, disponibile l'Update 12: ecco cosa cambia. EA Sports FC 25 migliora enormemente il gameplay con il nuovo update, sarà più fluido e bilanciato. EA Sports FC 25: disponibile il Title Update 5, ecco cosa cambia. EA Sports FC 25 ha ricevuto il grosso Title Update 3, che cambia molte cose all'interno del gioco. EA Sports FC 25: Le Novità della Title Update #4 – Cambiamenti e Fix al Gioco. EA Sports FC 25, disponibile l'Update 11: ecco cosa cambia. Ne parlano su altre fonti

videogiochi.com comunica: EA Sports FC 25 è arrivato praticamente alla fine: c’è l’annuncio ufficiale - Sta proprio per finire la stagione di EA Sports FC 25 con un annuncio che conferma come ormai si stia arrivando al traguardo.

Nota di msn.com: EA Sports FC 25, disponibile l'Update 12: ecco cosa cambia - Da questo momento è disponibile il Title Update 12 di EA Sports FC 25: vediamo insieme le novità del nuovo aggiornamento.

realsport101.com riferisce: EA FC 25: Title Update 12 Provides Career Mode Fixes and More - Title Update 12 is now available for all versions of EA FC 25, including PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S, Xbox One, and Nintendo Switch. It's not often you see Career Mode receive more love and ...