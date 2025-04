Lettera43.it - Busto Arsizio, ragazza di 14 anni violentata e picchiata da un 21enne conosciuto online

Unadi 14è stata(Varese) da unche avevasui social. L’aggressione si è consumata attorno alle 20 di lunedì 14 aprile, in un’area dismessa dietro alla stazione ferroviaria. Le urla della ragazzina sono state sentite da una residente, che ha avvisato il 112: quando gli agenti di una pattuglia della Polizia locale sono arrivati sul posto ilstava ancora usando violenza alla vittima. L’aggressore si trova ora in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida. In ospedale i medici hanno stabilito 50 giorni di prognosi per la 14enne. La vittima ha spiegato che il suo aggressore, con cui parlava da tempo, si era mostrato gentile sui social. Poi l’appuntamento nel pomeriggio di ieri: i due hanno fatto una passeggiata e poi il giovane l’ha portata un’area dismessa nei pressi della stazione, dove sono iniziati gli abusi.