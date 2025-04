Lanazione.it - Vueling attiva la tratta Firenze-Bruxelles

, 15 aprile 2025 –hato la, con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato): come si legge in una nota è la prima e unica low-cost adre questa rotta. La compagnia spagnola ha lanciato due nuove rotte in partenza da Salerno e non servite da altri vettori: su Parigi Orly, operativa dal 20 giugno al 24 ottobre con tre voli settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e su Barcellona, dal 3 luglio al 25 ottobre con tre voli settimanali (lunedì, giovedì e sabato). Lo stesso vale per laBarcellona-Rimini, per voli in partenza dal 2 luglio al 22 ottobre, con due frequenze settimanali (mercoledì e domenica). Nella stagione estivain Italia offrirà un totale di 33 rotte da 15 aeroporti nazionali (gli hub di Roma Fiumicino ein primis, ma anche Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Venezia, Salerno e Rimini) verso 13 destinazioni europee (Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Malaga, Ibiza, Londra, Parigi, Dubrovnik, Spalato, Mykonos, Santorini e) in 6 paesi (Spagna, Inghilterra, Francia, Croazia, Grecia e Belgio).