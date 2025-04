Lush in crisi Nonostante il calo del 5 punta a nuovi investimenti

Lush ha registrato una lieve flessione del 5%, per 674,5 milioni di sterline. Il brand ha registrato un EBITDA (l’indicatore di profitto di un’impresa) è stato negativo per 9,8 milioni di sterline (11,3 milioni di euro), rispetto a quello invece positivo di 2,1 milioni di sterline (ovvero 2,4 milioni di euro) nell’esercizio precedente. Inoltre, non dimentichiamo la perdita ante imposte, che è salita dai 28,1 milioni di sterline (32,5 milioni di euro) dello scorso anno a 42,6 milioni di sterline (49,3 milioni di euro).Lush in calo, ma pensa comunque a nuovi investimentiIl brand, Nonostante il calo, sta comunque pianificando l’apertura di nuovi negozi in franchising in Italia e Francia. Inoltre, sta collaborando con nuovi partner in India e Indonesia, puntando ad alcuni opening previsti per il 2026. Metropolitanmagazine.it - Lush in crisi? Nonostante il calo del 5%, punta a nuovi investimenti Leggi su Metropolitanmagazine.it Alla chiusura dello scorso anno fiscale, a giugno,ha registrato una lieve flessione del 5%, per 674,5 milioni di sterline. Il brand ha registrato un EBITDA (l’indicatore di profitto di un’impresa) è stato negativo per 9,8 milioni di sterline (11,3 milioni di euro), rispetto a quello invece positivo di 2,1 milioni di sterline (ovvero 2,4 milioni di euro) nell’esercizio precedente. Inoltre, non dimentichiamo la perdita ante imposte, che è salita dai 28,1 milioni di sterline (32,5 milioni di euro) dello scorso anno a 42,6 milioni di sterline (49,3 milioni di euro).in, ma pensa comunque aIl brand,il, sta comunque pianificando l’apertura dinegozi in franchising in Italia e Francia. Inoltre, sta collaborando conpartner in India e Indonesia,ndo ad alcuni opening previsti per il 2026.

