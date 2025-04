Leggioggi.it - Assegno Unico di aprile 2025: pagamenti dopo Pasqua. Calendario date e arretrati

Chi attende il pagamento dell’universale (AUU) perdovrà pazientare qualche giorno in più. In base alufficiale dell’Inps, le erogazioni arriveranno solole festivitàli.cade domenica 20, e i bonifici dell’partiranno proprio da quella data in poi. Nessun accredito è previsto prima di tale giorno, nemmeno per i nuclei familiari che attendono la prima rataaver presentato domanda a marzo.IlINPS con ledeida febbraio a giugnoè già stato diffuso: i bonifici dell’AUU vengono generalmente erogati tra il 20 e il 27 del mese. Questo vale sia per coloro che hanno già beneficiato del rinnovo automatico della misura, sia per chi ha fatto una nuova richiesta. La regolarità mensile dei, salvo festività e giorni festivi, viene rispettata, maè un’eccezione dovuta proprio alla coincidenza con le vacanzeli.