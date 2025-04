Leggioggi.it - Referendum 8 e 9 giugno 2025: perché si vota. I 5 quesiti spiegati in modo semplice

L’8 e il 9si torna alle urne, questa volta per unabrogativo. Tutte le cittadine e i cittadini italiani possono esprimersi su cinquesu temi fondamentali in tema di lavoro e cittadinanza.La questione è mantenere o abrogare specifiche norme legislative attualmente in vigore su licenziamenti e contratti a termine, su responsabilità negli appalti, oltre che sui requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. Meglio capire bene cosa chiedono questie cosa cambiando sì o no ad ognuno di essi.I primi quattropuntano a chiedere al lettore di esprimersi sulle norme introdotte dal Jobac Act in tema di licenziamenti. Il quarto invece riguarda i requisiti per la cittadinanza italiana. Nello specifico: l’abolizione del contratto a tutele crescenti per quanto riguarda i licenziamenti illegittimi; la possibilità per i giudici di determinare senza limiti l’indennità per i lavoratori delle piccole imprese licenziati ingiustamente; la rimozione dei vincoli sulla durata e le proroghe dei contratti a termine; il ripristino della responsabilità solidale del committente negli appalti per gli infortuni da rischi specifici; e, infine, la riduzione da 10 a 5 anni del periodo minimo di residenza per richiedere la cittadinanza italiana da parte degli extracomunitari.