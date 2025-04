‘Fuori Corso’ Enrico Ruggeri Cantanti giovani Quelli che fanno i sold out non vanno mai in depressione

Leggi su Funweek.it

È online a partire da lunedì 14 aprile, alle ore 18.00, il nuovo episodio di Fuori Corso, il video-podcast autoprodotto, condotto da Matteo Di Palma con la presenza fissa di Giorgio Simonelli, disponibile su YouTube e Spotify e sulle principali piattaforme social. Ospite della settimana,che si racconta sottoponendosi a un vero e proprio confronto generazionale tra il conduttore Matteo e Giorgio.Quando gli viene chiesto come vede il connubio tra musica e televisione,afferma: «È un abbraccio mortale. Intendo tutte le volte che la musica è stata usata per costruire storie patetiche. Un po’ il meccanismo dei talent, per esempio, che ha portato poi delle persone meritatamente al successo. Tuttavia l’orfano viene chiamato più volentieri di quello con i genitori, quello che ha avuto due o tre disgrazie è avvantaggiato nella selezione».