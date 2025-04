Tiberio Federmoda Il Ministero sostenga concretamente i negozi di moda italiani ambasciatori di stile

negozi di moda, ambasciatori del nostro stile e della nostra cultura: a lanciarlo è Marisa Tiberio, vicepresidente nazionale di Federazione moda Italia e presidente diConfcommercio Chieti, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero. Chietitoday.it - Tiberio (Federmoda): "Il Ministero sostenga concretamente i negozi di moda italiani, ambasciatori di stile" Leggi su Chietitoday.it Un sostegno concreto aididel nostroe della nostra cultura: a lanciarlo è Marisa, vicepresidente nazionale di FederazioneItalia e presidente diConfcommercio Chieti, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal

