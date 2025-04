Contraffazionegiro da 532mln in 2 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.42 Nel biennio 2023-2024, le forze dell' ordine hanno effettuato oltre 60mila operazioni contro i prodotti contraffatti, sequestrando merce per 532 milioni di euro. Questi i dati del report sulla contraffazione presentato alla Direzione Polizia criminale nella Giornata nazionale del Made in Italy. Il 98% dei sequestri durante trasporto, deposito e commercializzazione. Italia primo Paese come luogo di origine e produzione, seguita dalla Cina. Poi Turchia e Bulgaria,segno forse del loro ruolo di 'ponte' tra Asia ed Europa.