Crollo pesante per il reality condotto da Ilary Blasi The Couple fa il 13 di share con 1 557 000 spettatori Vince la serata Alberto Angela su RaiUno

Couple – Una vittoria per due” c’erano 1.557.000 spettatori con il 13% di share, nonostante la chiusura alle 1.24. Un flop pesante per il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che la scorsa settimana aveva ottenuto 2.234.000 con il 18,6% di share. Un pubblico in fuga dopo una partenza tiepida, favorita dall’effetto curiosità e dal forte battage pubblicitario.La cultura batte il reality: atto secondo. Già al debutto “Ulisse” con Alberto Angela aveva superato il programma di Canale 5 con una puntata dedicata alla vita di Vincent Van Gogh, un divario aumentato con il secondo appuntamento, in onda dalle 21.36 alle 23.54, e visto da ben 3.040.000 spettatori pari al 19,1% di share (in crescita rispetto a sette giorni prima quando aveva conquistato 2. Ilfattoquotidiano.it - Crollo pesante per il reality condotto da Ilary Blasi: The Couple fa il 13% di share con 1.557.000 spettatori. Vince la serata Alberto Angela su RaiUno Leggi su Ilfattoquotidiano.it Davanti allo schermo per seguire la seconda puntata di “The– Una vittoria per due” c’erano 1.557.000con il 13% di, nonostante la chiusura alle 1.24. Un flopper ilgame di Canale 5dache la scorsa settimana aveva ottenuto 2.234.000 con il 18,6% di. Un pubblico in fuga dopo una partenza tiepida, favorita dall’effetto curiosità e dal forte battage pubblicitario.La cultura batte il: atto secondo. Già al debutto “Ulisse” conaveva superato il programma di Canale 5 con una puntata dedicata alla vita dint Van Gogh, un divario aumentato con il secondo appuntamento, in onda dalle 21.36 alle 23.54, e visto da ben 3.040.000pari al 19,1% di(in crescita rispetto a sette giorni prima quando aveva conquistato 2.

