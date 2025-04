Stankovic Inter il figlio d’arte brilla al Lucerna il club nerazzurro ha deciso il suo futuro

Stankovic Inter, il club nerazzurro osserva e pianifica il futuro del figlio d’arte: i dettagliAleksandar Stankovi?, giovane calciatore classe 2005 e figlio d’arte, ha finalmente iniziato a mostrare tutto il suo potenziale negli ultimi mesi. Dopo aver rifiutato di continuare con la Primavera dell’Inter, preferendo giocare con i professionisti, si è trasferito al Lucerna. Qui ha trovato continuità e ha disputato tutte le 34 partite dalla scorsa estate fino ad aprile 2025, segnando tre gol. L’Inter sta monitorando la sua situazione e prevede di riprenderlo, consapevole dell’importanza dell’esperienza accumulata in Svizzera.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, diversi club, tra cui Stoccarda, Spezia e Venezia, hanno mostrato Interesse per lui, ma l’Inter vuole mantenere il controllo sul suo cartellino. Internews24.com - Stankovic Inter, il figlio d’arte brilla al Lucerna: il club nerazzurro ha deciso il suo futuro Leggi su Internews24.com di Redazione, ilosserva e pianifica ildel: i dettagliAleksandar Stankovi?, giovane calciatore classe 2005 e, ha finalmente iniziato a mostrare tutto il suo potenziale negli ultimi mesi. Dopo aver rifiutato di continuare con la Primavera dell’, preferendo giocare con i professionisti, si è trasferito al. Qui ha trovato continuità e ha disputato tutte le 34 partite dalla scorsa estate fino ad aprile 2025, segnando tre gol. L’sta monitorando la sua situazione e prevede di riprenderlo, consapevole dell’importanza dell’esperienza accumulata in Svizzera.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, diversi, tra cui Stoccarda, Spezia e Venezia, hanno mostratoesse per lui, ma l’vuole mantenere il controllo sul suo cartellino.

Potrebbe interessarti anche:

Aleksandar Stankovic Inter, il figlio di Dejan si racconta: «Questo il consiglio che mi ha dato mio padre, sono molto legato a quel nerazzurro. Per il mio futuro ho un sogno»

di RedazioneAleksandar Stankovic Inter, il figlio di Dejan si racconta: le parole del giovane centrocampista nerazzurro in prestito al Lucerna Intervistato da Blue Sport, il centrocampista di ...

Gol Aleksandar Stankovic, il figlio di Dejan incanta su punizione sognando l’Inter – VIDEO

di RedazioneGol Aleksandar Stankovic, il figlio di Dejan incanta su punizione sognando l’Inter. La sua rete in Lucerna Young Boys – VIDEO Sta facendo il giro del web il bellissimo gol su punizione ...

Stankovic sempre più apprezzato in Europa. L’Inter registra una novità!

Aleksandar Stankovic è uno dei calciatori che l’Inter ha ceduto in prestito, in questo caso al Lucerna, con la speranza di vederne una maturazione sul piano personale e su quello professionale. IL ...

Aleksandar Stankovic, figlio d'arte, dalle giovanili dell'Inter alla conquista della Super League. Aleksander Stankovic brilla col Lucerna. Sul figlio d'arte ci sono ora i fari della Bundesliga. Venezia, si presenta Stankovic: “Papà mi da’ tanti consigli; l’obiettivo? Salvarsi”. Sky - Avventura in Svizzera per Aleksandar Stankovic: il figlio d'arte vicino al Lucerna. Stankovic secondo portiere? Perché no: l'Inter potrebbe puntare sul figlio d'arte. Chi è Aleksandar Stankovic, il figlio d’arte che sogna l’Inter dei grandi. Ne parlano su altre fonti