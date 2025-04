Al Centro relazioni culturali la presentazione del libro Il viaggio più pericoloso della storia Sulla rotta degli Argonauti

presentazione del libro “Il viaggio più pericoloso della storia. Sulla rotta degli Argonauti”, di Tommaso Braccini (Il Mulino Editore). L’incontro, il secondo del mese nell’ambito del 51esimo ciclo di incontri del. Ravennatoday.it - Al Centro relazioni culturali la presentazione del libro “Il viaggio più pericoloso della storia. Sulla rotta degli Argonauti” Leggi su Ravennatoday.it Venerdì 18 aprile, alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà ladel“Ilpiù”, di Tommaso Braccini (Il Mulino Editore). L’incontro, il secondo del mese nell’ambito del 51esimo ciclo di incontri del.

Centro relazioni culturali Ravenna. Venerdì presentazione del libro “Il viaggio più pericoloso della storia. Sulla rotta degli Argonauti” di Tommaso Braccini. Centro relazioni culturali, venerdì presentazione del libro La tomba divina di Antonio Tenisci. Centro servizi culturali - Presentazione del libro “Quaderni verdi”. Centro relazioni culturali. Venerdì 6 dicembre presentazione del libro "Tango y sociedad". Il critico Flavio Caroli venerdì al Mar. Presenta ‘L’altra storia dell’arte’. Incontri culturali del Centro Relazioni Culturali. Ne parlano su altre fonti

