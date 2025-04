Milano Sala Aspirazione di Lupi legittima ma lui marginale nel centrodestra

Aspirazione di Maurizio Lupi alla poltrona di sindaco di Milano "è legittima, ma lui nel centrodestra è marginale", secondo l'attuale primo cittadino Beppe Sala."Lupi non perde occasione per far sì che il suo nome entri nel numero dei possibili candidati. Siccome la sua Aspirazione è legittima, ma è chiaro che è il leader è un partito assolutamente marginale nel centrodestra, facile non sarà. Dopo di che, se lui ci tiene, fa anche bene a farsi avanti", ha detto Sala a margine della presentazione della 26esima edizione della Milanesiana, commentando la notizia di un vertice tra alcuni esponenti del centrodestra milanese a casa del presidente La Russa, per parlare, tra le altre cose, della candidatura di Maurizio Lupi a sindaco di Milano.

