La guerra che verrà

Panorama.it - La guerra che verrà Leggi su Panorama.it C’è una nuova sigla militare che sentiremo nominare sempre più spesso: Hmif, che tradotta significa Formazione Integrata Uomo-Macchina. Accade che mentre l’Esercito americano sta valutando come i soldati utilizzeranno una serie di nuovi droni terrestri e aerei in combattimento, sta anche adottando un piano articolato che mira a schierare le Hmif entro il 2027.Il mese scorso il tenente colonnello Jonathan Judy, l’ufficiale con questo incarico, durante un convegno ad Huntsville, in Alabama, alla fine del mese scorso ha dichiarato: “Questa modalità introdurrà sistemi robotici nelle unità di fanteria con l’obiettivo di far sì che siano le macchine, non i soldati, a stabilire il primo contatto con il nemico”. L’Esercito Usa ha attualmente in corso una serie di diverse iniziative robotiche tra le quali c’è il lavoro dell’ufficio “Tecnologie critiche e capacità rapide” (in sigla Rccto) che sta studiando come i soldati possano impiegare le armi più recenti nell’ambito della collaborazione con macchine robotiche.

