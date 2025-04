Dilei.it - Reazione a Catena, Pino Insegno confermato: quando inizia e cosa cambierà

Leggi su Dilei.it

Ormai è ufficiale:condurrà, ancora una volta, la nuova edizione di, il fortunato game show in onda su Rai Uno. La trasmissione andrà in scena nel pre-serale, prendendo il posto de L’Eredità condotta da Marco Liorni.di nuovo alla conduzione diLa riconferma dialla guida dinon era affatto scontata. Il programma tornerà in onda nella sua diciannovesima edizione e a guidarlo sarà per la sesta volta proprio il conduttore.era stato alla guida dello show fra il 2010 e il 2013, tornando poi, a sorpresa, nel 2024. Il programma però non gli aveva regalato gli ascolti sperati, anche per via di un’alterazione della programmazione a causa delle Olimpiadi di Parigi.Nella scorsa stagione,aveva affermato di voler tornare alla guida di, commentando il calo di ascolti per via dei numerosi eventi e annunciando possibili cambiamenti.