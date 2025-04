Il futuro del volley femminile parla bolognese Rebecca Piva non è più una sorpresa

volley Busto Arsizio ha ufficializzato la conferma di Rebecca Piva nel roster biancorosso per la stagione 2025-2026, riconoscendo il valore inestimabile della schiacciatrice bolognese classe 2001. Dopo due stagioni di crescita continua, il prossimo sarà il terzo anno consecutivo in maglia. Bolognatoday.it - Il futuro del volley femminile parla bolognese: Rebecca Piva non è più una sorpresa Leggi su Bolognatoday.it L’UYBABusto Arsizio ha ufficializzato la conferma dinel roster biancorosso per la stagione 2025-2026, riconoscendo il valore inestimabile della schiacciatriceclasse 2001. Dopo due stagioni di crescita continua, il prossimo sarà il terzo anno consecutivo in maglia.

Potrebbe interessarti anche:

A San Donà di Piave gioca il futuro della Nazionale Femminile di volley

Prosegue il lavoro della nazionale Under 16 guidata dal Direttore Tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli. Fino a mercoledì 16 aprile, le Azzurrine svolgeranno i loro ...

Volley A1 femminile, la Wash4Green dopo l'ottimo finale progetta il futuro

La regular season si è chiusa con un'ottima sequenza di vittorie, che però non è bastata alla Wash4Green Pinerolo a conquistare i playoff scudetto per la seconda stagione consecutiva. Alle liste ...

Serie A1 femminile, in casa Numia Vero Volley tiene banco il futuro di Sylla

La Numia Vero Volley Milano ritorna a marciare in campionato e tra tre giorni sarà impegnata in un delicato playoff di Champions, ma a tenere banco è il futuro di alcune delle giocatrici più ...

Il futuro del volley femminile parla bolognese: Rebecca Piva non è più una sorpresa. A San Donà di Piave gioca il futuro della Nazionale Femminile di volley. Amichevole di lusso per la Futura Volley, che tiene testa all’Uyba. Volley serie A2 femminile. San Giovanni, festa dopo la promozione. Bellano: "Il mio futuro? Sono pronto a restare». Serie A1 femminile, in casa Numia Vero Volley tiene banco il futuro di Sylla. Volley A1 femminile, la Wash4Green dopo l'ottimo finale progetta il futuro. Ne parlano su altre fonti

Scrive bolognatoday.it: Il futuro del volley femminile parla bolognese: Rebecca Piva non è più una sorpresa - Terza conferma a Busto Arsizio per la schiacciatrice classe 2001, molto apprezzata anche dal ct della Nazionale Velasco ...

veneziatoday.it comunica: A San Donà di Piave gioca il futuro della Nazionale Femminile di volley - Prosegue il lavoro della nazionale Under 16 guidata dal Direttore Tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli. Fino a mercoledì 16 aprile, le Azzurrine svolgeranno i loro allenamenti ...

lastampa.it comunica: Volley, parla Julio Velasco: "Il nostro anno d'oro come metodo per costruire altri successi" - Le azzurre Cambi e Giovannini con il presidente federale Manfredi hanno ricevuto il premio “Miglior atleta sportivo 2024” dall’associazione dei giornalisti ...