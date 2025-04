Terni Stefano Bandecchi Impegno per far tornare a votare i cittadini per la Provincia Ufficializzato l’incarico a Ferranti

Provincia di Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi ha infatti prestato giuramento presso la sala Secci di palazzo Bazzani. Nel corso della mattinata di oggi, martedì 15 aprile, si è infatti svolto il Consiglio Provinciale convocato per. Ternitoday.it - Terni, Stefano Bandecchi: “Impegno per far tornare a votare i cittadini per la Provincia”. Ufficializzato l’incarico a Ferranti Leggi su Ternitoday.it Un primo passo per iniziare il mandato di presidente delladi. Il sindacoha infatti prestato giuramento presso la sala Secci di palazzo Bazzani. Nel corso della mattinata di oggi, martedì 15 aprile, si è infatti svolto il Consigliole convocato per.

