Viabilità nel Vallo di Diano finanziati tutti i progetti per un valore di 25 milioni di euro

tutti i progetti per la Viabilità delle aree interne del Vallo di Diano sono stati finanziati. Lo ha reso noto il presidente della Comunità montana Vittorio Esposito. "Voglio ringraziare pubblicamente per la disponibilità il presidente Vincenzo De Luca e l'assessore Luca Cascone".

