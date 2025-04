Welfare aziendale nel Padovano sanità integrativa offerta in meno di un azienda su due

sanità, condotto da Nomisma. Padovaoggi.it - Welfare aziendale, nel Padovano sanità integrativa offerta in meno di un'azienda su due Leggi su Padovaoggi.it Sempre di più i padovani vogliono lavorare in aziende che dimostrino di occuparsi del loro benessere, offrendo stipendi adeguati ma anche altri benefit che migliorino concretamente la qualità della loro vita. Secondo quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio, condotto da Nomisma.

Potrebbe interessarti anche:

Welfare aziendale, rischio burnout per un dipendente su tre. Cosa vogliono i lavoratori

Roma, 21 febbraio 2025 – L’83,4% dei dipendenti italiani ritiene una priorità che il suo lavoro contribuisca al proprio benessere olistico, fisico e psicologico. Condivide tale priorità il 76,8% dei ...

Donne e GenZ più felici in ufficio, welfare aziendale aiuta per il 60% dei lavoratori

Il concetto di welfare aziendale sta cambiando. Lo fotografa la nuova indagine dell’Osservatorio Benessere felicità, realizzata con la partnership tecnica di Up day, dove emerge come il 60% dei ...

Sport e inclusione, il progetto di Fae Technology per il welfare aziendale

Gazzaniga. Superare i propri limiti e mettersi in gioco in una sfida inedita, sperimentando modelli di leadership condivisa. Sono gli elementi alla base di “In Fae We Run”, il progetto lanciato in ...

Welfare aziendale: cresce l’interesse per la sanità integrativa tra i napoletani ancora scoperti - Napoli. Una società che invecchia e sempre meno personale: servono strategie di retention. TUTELA SANITARIA: IL 28 FEBBRAIO ALLE 9.00 IL CONVEGNO ALL’ASCOM DI PADOVA. Stipendi dei dipendenti, Leonardo anticipa gli aumenti: «Vogliamo tutelare i salari, visto che il contratto co. Villa Maria raddoppia gli spazi: la posa della prima pietra, intervento da 25 milioni in tre anni. Al concorso infermieri in Fvg si presentano in 367 per 355 posti. Ne parlano su altre fonti