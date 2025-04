Mario Draghi si intorta in tv per spiegare le risposte di Putin al embargo della Ue non ho capito Crozza Gli diamo il gas E lui ci paga in lire VIDEO

